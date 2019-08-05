Пожилую сызранку ограбил продавец постельного белья

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В полицию Сызрани поступило сообщение от местной жительницы 1926 года рождения. Пожилая женщина рассказала, что неизвестный открыто похитил у нее 27 000 рублей.По словам женщины, что незадолго до инцидента на улице к ней подошел неизвестный мужчина и стал настойчиво предлагать приобрести постельное белье. Потерпевшей предложение показалось выгодным, и она согласилась. Чтобы оплатить покупку мужчина предложил довести пенсионерку до дома. В квартире потерпевшей, «продавец» озвучил новую сумму, превышающую в несколько раз старую. На таких условиях пенсионерка приобретать товар отказалась. Услышав ответ, незнакомец стал ходить по дому, открывать и осматривать шкафы. На требования прекратить, незнакомец не реагировал. Вскоре мужчина обнаружил денежные сбережения пенсионерки и забрав их, скрылся в неизвестном направлении.За преступление задержан ранее не судимый житель Ставропольского края 1988 года рождения.О грабеже возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.