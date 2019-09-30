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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Полиция ищет пострадавших от противоправных действий жительниц Самарской области

30 сентября 2019 09:28
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Полиция ищет пострадавших от противоправных действий жительниц Самарской области
Они под видом работников социальной сферы проникли в квартиру к потерпевшей и похитили крупную сумму денег.

В полицию в Самаре обратилась 82-летняя местная жительница. Она сообщила, что у неё из квартиры дома на ул. Аэродромной неизвестные женщины похитили все имеющиеся денежные средства. Ущерб, причиненный злоумышленниками под видом сотрудников социальной службы, составил свыше 500 тысяч рублей.

На месте происшествия сотрудниками полиции были проведены необходимые следственные действия, собраны материалы, способствующие раскрытию преступления. В ходе опроса заявительницы установлены приметы подозреваемых, которые были переданы сотрудникам наружных служб. По признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража» возбуждено уголовное дело.

В ходе работы по раскрытию преступления проведен комплекс мероприятий, в результате которых были установлены личности предполагаемых злоумышленниц и места их возможного нахождения. Подозреваемые задержаны сотрудниками уголовного розыска. Ими оказались нигде не работающая жительница Самары 1991 года рождения и 32-летняя ранее неоднократно судимая за мошенничество и кражу жительница Чапаевска.

В настоящее время оперуполномоченные проверяют указанных граждан на причастность к совершению других преступлений.

Сотрудники полиции предполагают, что это не единственный эпизод противоправной деятельности задержанных и, в связи с этим, обращаются ко всем, кто пострадал от действий предполагаемых злоумышленниц, либо стал свидетелем происшествий с их участием, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам в Самаре: 8 (846) 373-76-40, 8(846) 262-27-11, в любом регионе России тел. 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи), сообщает облМВД.
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