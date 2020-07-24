Полиция Самары разыскивает подозреваемых в вандализме на площади Памяти

183

В Самаре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вандализм». Предварительно установлено, что 19.07.2020 в ночное время неизвестные лица нанесли надписи на памятник, расположенный на площади Памяти на пересечении ул. Мичурина и Осипенко. Стражи порядка осмотрели место происшествия, изъяли записи с камер наружного видеонаблюдения, составили и довели до личного состава ориентировки с приметами подозреваемых.Приметы подозреваемых:1. Мужчина, на вид 18-20 лет, рост 165 -170 см, волосы темные. Был одет: майка светлого цвета, бриджи и кроссовки черного цвета, на спине рюкзак. ОСОБАЯ ПРИМЕТА: на правой икроножной мышце татуировка;2. Женщина, на вид 18-20 лет, рост 165-170 см, волосы светлые. Была одета: майка белого цвета, светлые бриджи в клетку, кроссовки белого цвета, кепка черного цвета.Сотрудники полиции обращаются к возможным очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемых, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(846) 373-76-40 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи). Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.