Полицейские выясняют обстоятельства получения ранения 51-летним жителем Сызрани

91

27 мая в полицию поступило сообщение, что в Сызрани у одного из торговых центров на проспекте 50 лет Октября неизвестная женщина угрожает мужчине ножом.Прибывшие на место происшествия полицейские опросили мужчину и очевидцев. Стражи правопорядка установили возможное местонахождение женщины, и в скором времени задержали ее по месту жительства. Согласно результатам медицинского освидетельствования было установлено, что женщина находилась дома в состоянии алкогольного опьянения.По информации полицейских, между ранее не судимой жительницей города Сызрань 1986 года рождения и местным жителем 1968 года рождения произошел конфликт из-за долговых обязательств женщины. На видеоролике, размещенном в социальной сети видно, что в ходе конфликта женщина нанесла мужчине телесные повреждения. Во время инцидента ее малолетний сын 2019 года рождения находился в коляске рядом.Зачинщица конфликта привлечена к административной ответственности. Ребенок временно помещен в ГКУЗ СО «Дом ребенка».Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства случившегося, сообщает облМВД.