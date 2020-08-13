Полицейские Похвистневского района раскрыли кражу денежных средств с банковской карты

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Когда потерпевшая заметила пропажу денег, она обратилась в Межмуниципальный отдел МВД России «Похвистневский». Полицейские запросили выписки с банковской карты потерпевшей, с которой произведено списание денежных средств, и установили, что перевод осуществлён с помощью «мобильного банка» через смартфон потерпевшей, который она потеряла незадолго до пропажи денег.В ходе проведения оперативных мероприятий полицейским поступила информация, что к преступлению может быть причастен местный житель 1973 года рождения. Мужчина признался стражам правопорядка в совершении противоправного деяния и пояснил, что нашёл на улице телефон и решил вывести на свой счет денежные средства из мобильного банка потерпевшей, чтобы впоследствии использовать их для собственных нужд.Следственным отделением в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом. Денежные средства и мобильный телефон возвращены владельцу.