Похвистневские полицейские раскрыли кражу дорогостоящего гаджета из автомобиля

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В МО МВД России «Похвистневский» обратился 25-летний житель станции Заглядино Асекеевского района Оренбургской области с заявлением о похищении из салона его автомобиля телефона iPhone, стоимостью более 45 000 рублей.Из материалов дела следует, что заявитель осуществлял разгрузку товара в один из торговых центров города Похвистнево, на улице Комсомольская, при этом двери салона автомобиля были не заперты. Возвратившись к автомобилю, потерпевший обнаружил пропажу дорогостоящего гаджета.Под подозрение в совершении кражи телефона попал ранее неоднократно судимый за имущественные преступления житель города Похвистнево 1970 года рождения. Полицейские в составе опергруппы приехали на место жительства подозреваемого и провели осмотр дома, где и был найден похищенный телефон. Подозреваемый признался в совершении кражи, а также пояснил, что телефон ему нужен был для последующей продажи.Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Похищенный телефон был изъят и возвращён владельцу, сообщает облМВД.