Похвистневские полицейские изъяли у местного жителя маковую соломку

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В рамках проводимой операции «Мак-2019» сотрудникам полиции МО МВД России «Похвистневский» поступила оперативная информация о том, что местный житель 1978 года рождения причастен к незаконному обороту наркотических средств. В результате проведенной проверки сведения подтвердились.Сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль такси, в котором находился подозреваемый, на улице Революционной. В ходе личного досмотра в присутствии понятых стражи порядка обнаружили и изъяли у задержанного холщовый пакет с веществом растительного происхождения зеленого цвета. В результате проведенного исследования установлено, что изъятым является маковая солома массой 141,3 грамма.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Следствие продолжается.