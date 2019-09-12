Подросток повредил автомобиль самарца

97

В июле 2019 года в полицию в Самаре с просьбой о помощи обратился житель дома 18 по ул. Олимпийской. Он пояснил, что несовершеннолетний житель Самары повредил его автомобиль, причинив собственнику материальный ущерб на сумму около 50 000 рублей.Заявитель предоставил в отдел полиции видеозапись с камеры наблюдения, установленной на подъезде дома и пояснил, что провел собственное «расследование» и, опросив, местных жителей, узнал, кем может являться предполагаемый злоумышленник.В ходе опроса в присутствии законного представителя учащийся образовательного учреждения города 2004 года рождения вину в содеянном признал и раскаялся. По данным сотрудников полиции школьник состоит на профилактическом учете в ПДН с марта 2019 года за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение», по месту учебы подросток характеризуется отрицательно, как ученик, имеющий пропуски занятий без уважительной причины, объясняет это отсутствием желания посещать занятия. Ребенок проживает с отцом 1980 года рождения, который работает строителем по частному найму.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. По постановлению Кировского районного суда г. Самары несовершеннолетний помещен в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей на срок 30 суток.