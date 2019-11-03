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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Подозреваемые в разбойном нападении с пистолетом в Тольятти задержаны в Ульяновской области

3 ноября 2019 10:08
113
Подозреваемые в разбойном нападении с пистолетом в Тольятти задержаны в Ульяновской области
Гости города похитили имущество тольяттинца, продающего сотовые телефоны в социальных сетях.

24 октября текущего года в 23-50 час. в дежурную часть отдела полиции № 22 Управления МВД России по г. Тольятти по телефону поступило сообщение от местного жителя о том, что неизвестные мужчины, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитили его имущество и скрылись на автомобиле. Оперативный дежурный уточнил приметы транспортного средства, нападавших и направление, в котором они скрылись. Ориентировал на розыск подозреаемых и похищенного имущества все наружные службы полиции, Росгвардии, организации правоохранительной направленности. Направил, по указанному мужчиной адресу, сотрудников уголовного розыска и следственно-оперативной группы.

На месте происшествия индивидуальный предприниматель, 1970 года рождения, пояснил оперуполномоченным уголовного розыска, что занимается продажей сотовых телефонов с помощью социальных сетей. В этот вечер он договорился с ранее неизвестным ему покупателем о сделке. На парковочной площадке возле торгового центра, расположенного на ул. Автостроителей, к нему в автомобиль сели мужчины в темной одежде и после непродолжительного разговора, один из них приставил к голове потерпевшего предмет, похожий на пистолет, а его подельник выхватил сотовый телефон из рук, после чего они пересели в свою автомашину и скрылись в направлении Ульяновской области.

О разбое возбуждено уголовное дело.

Правоохранители предположили, что к происшествию могут быть причастны жители города Димитровград, ранее судимые за совершение имущественных преступлений.
В ходе служебной командировки, на территории Ульяновской области, сотрудниками уголовного розыска Управления МВД России по г. Тольятти задержаны двое безработных мужчин 1987 и 1990 года рождения, которые были доставлены в Тольятти для проведения следственных действий.

 Злоумышленники пояснили, что похищенный сотовый телефон заложили в ломбард, а деньги потратили на собственные нужды. Сотрудниками полиции приняты меры по возвращению имущества законному владельцу, сообщает облМВД.
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