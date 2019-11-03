Подозреваемые в разбойном нападении с пистолетом в Тольятти задержаны в Ульяновской области

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24 октября текущего года в 23-50 час. в дежурную часть отдела полиции № 22 Управления МВД России по г. Тольятти по телефону поступило сообщение от местного жителя о том, что неизвестные мужчины, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитили его имущество и скрылись на автомобиле. Оперативный дежурный уточнил приметы транспортного средства, нападавших и направление, в котором они скрылись. Ориентировал на розыск подозреаемых и похищенного имущества все наружные службы полиции, Росгвардии, организации правоохранительной направленности. Направил, по указанному мужчиной адресу, сотрудников уголовного розыска и следственно-оперативной группы.На месте происшествия индивидуальный предприниматель, 1970 года рождения, пояснил оперуполномоченным уголовного розыска, что занимается продажей сотовых телефонов с помощью социальных сетей. В этот вечер он договорился с ранее неизвестным ему покупателем о сделке. На парковочной площадке возле торгового центра, расположенного на ул. Автостроителей, к нему в автомобиль сели мужчины в темной одежде и после непродолжительного разговора, один из них приставил к голове потерпевшего предмет, похожий на пистолет, а его подельник выхватил сотовый телефон из рук, после чего они пересели в свою автомашину и скрылись в направлении Ульяновской области.О разбое возбуждено уголовное дело.Правоохранители предположили, что к происшествию могут быть причастны жители города Димитровград, ранее судимые за совершение имущественных преступлений.В ходе служебной командировки, на территории Ульяновской области, сотрудниками уголовного розыска Управления МВД России по г. Тольятти задержаны двое безработных мужчин 1987 и 1990 года рождения, которые были доставлены в Тольятти для проведения следственных действий.Злоумышленники пояснили, что похищенный сотовый телефон заложили в ломбард, а деньги потратили на собственные нужды. Сотрудниками полиции приняты меры по возвращению имущества законному владельцу, сообщает облМВД.