Около площади Революции самарец лишился телефона

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В полицию в Самаре обратился за помощью местный житель 1977 года рождения. По словам заявителя, в дневное время суток возле площади Революции злоумышленник открыто похитил у него сотовый телефон, после чего скрылся во дворах.Сотрудники полиции опросили потерпевшего, после чего направили ориентировку с приметами разыскиваемого всем наружным службам полиции. В ходе проведения комплекса оперативных мероприятий полицейские сравнили имеющиеся приметы с картотекой лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за аналогичные деяния. Также стражи правопорядка проверили граждан, ранее попадавших в поле зрения оперативников.Сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению данного преступления может быть причастен ранее судимый самарец 1973 года рождения. Полицейские выяснили адрес, где мог скрываться подозреваемый, после чего задержали его. В ходе дальнейшей работы полицейские изъяли залоговый билет на похищенный сотовый телефон. Возбуждено уголовное дело. Принимаются меры по установлению местонахождения похищенного имущества, сообщает облМВД.