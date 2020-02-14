Новокуйбышевские полицейские по горячим следам раскрыли кражу велосипеда

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В дежурную часть ОМВД России по г. Новокуйбышевску обратилась местная жительница с заявлением о том, что неизвестные, путем свободного доступа из подъезда, похитили принадлежащий ей велосипед. Заявительница рассказала, что велосипед с осени прошлого года находился в подъезде, а в середине зимы обнаружилась пропажа. Сумму ущерба женщина оценила в 7 тысяч рублей.Прибывшие по указанному заявительницей адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия, установили и подробно опросили очевидцев происшествия и проверили места возможного сбыта похищенного. Полицейские также проверили злоумышленников, попадавших ранее в поле зрения правоохранителей по фактам имущественных краж.В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции обнаружили велосипед в одном из ломбардов города и установили, что к краже велосипеда может быть причастен ранее судимый за кражу и грабеж местный житель 1991 года рождения. Вскоре подозреваемый был задержан. Мужчина признался в содеянном и пояснил стражам правопорядка, что заходил к приятелю, увидел в подъезде велосипед, решил забрать и продать его, а денежные средства планировал потратить на личные нужды.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Похищенное изъято и в скором времени будет возвращено владелице.