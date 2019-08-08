Незаконный оборот наркотиков пресекли тольяттинские полицейские

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Во время несения службы на контрольно-пропускном пункте «Рубеж» тольяттинские полицейские, за нарушение Правил дорожного движения, остановили автомобиль ВАЗ 2112.В ходе беседы с водителем полицейские заметили, что он стал заметно нервничать. Тогда стражи порядка приняли решение досмотреть мужчину. В ходе личного досмотра в присутствии понятых правоохранители обнаружили у него полиэтиленовый пакет с веществом зеленого цвета растительного происхождения. Находку направили на экспертизу. Проведенным исследованием установлено, что в пакете находилось наркотическое вещество - марихуана массой 8,620 граммов.По данным полицейских, злоумышленник – житель города Тольятти 1971 года рождения, ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.Подозреваемому может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Сотрудники органов внутренних дел выясняют, откуда у мужчины запрещенное вещество, и для каких целей оно предназначалось, сообщает облМВД.