Мошенник из Самары получил 17 тысяч рублей, пообещав продать металлоискатель

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Подозреваемый - ранее не судимый житель города Самары 1998 года рождения, разместил на одном из сайтов в сети «Интернет» объявление о продаже металлоискателя за небольшую цену. На предложение откликнулся житель города Сызрань 1981 года рождения. Связавшись с продавцом и договорившись об условиях сделки, потерпевший сделал незнакомому человеку перевод на 17 000 рублей. Через некоторое время мужчина получил посылку, только вот вместо металлоискателя в ней оказались старые газеты, бумажные салфетки, бутылки с водой и прочая ветошь.В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции выяснили, что металлоискателя у подозреваемого никогда не было. На сайте он зарегистрировался под вымышленным именем. Для того, чтобы потерпевший ему поверил, мужчина специально «собирал» посылку под вес металлоискателя. Он отправил «обманку» и прислал потерпевшему чек. Получив оговоренную сумму, злоумышленник перестал выходить на связь.Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает облМВД.