МВД задержало банду лжекредиторов, обманувших более 1000 человек
7 ноября 2019 10:08
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Сотрудники МВД России задержали банду мошенников из 16 человек, которые подозреваются в присвоении чужих кредитных средств в крупном размере. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Чаще всего жертвами преступников становились жители Алтайского и Красноярского краёв, а также Кемеровской и Новосибирской областей. Злоумышленники находили тех, кто нуждался в денежном займе, обещали им гарантию одобрения в банке за небольшое вознаграждение.
Естественно, обещанных денег никто не получал, их присваивали себе сами кредиторы. Всего от действий мошенников пострадало более тысячи человек. Спецоперация по их задержанию проходила сразу в четырёх регионах России.
В ходе обысков у подозреваемых были изъяты бланки, печати, штампы, компьютерная техника, сотовые телефоны, сим-карты. Четыре фигуранта дела были отправлены под стражу, остальные отпущены под подписку о невыезде, против них было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Ведётся следствие, пишет Лайф.
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