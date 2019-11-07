Я нашел ошибку
Главные новости: 
МВД задержало банду лжекредиторов, обманувших более 1000 человек
МВД задержало банду лжекредиторов, обманувших более 1000 человек
Программы Самарского регионального телерадиоканала Губерния появятся в первом мультиплексе цифрового эфирного телевидения
Программы Самарского регионального телерадиоканала «Губерния» появятся в первом мультиплексе цифрового эфирного телевидения
В Самаре сегодня состоится Парад Памяти
В Самаре сегодня состоится Парад Памяти
В Казани проходит чемпионат России по плаванию
В Казани проходит чемпионат России по плаванию
Частная застройка на 9 просеке в Самаре нарушает строительные нормы
Частная застройка на 9 просеке в Самаре нарушает строительные нормы
В международном Аэропорту Оренбурга самарские таможенники задержали крупную партию меховых шуб
В международном Аэропорту Оренбурга самарские таможенники задержали крупную партию меховых шуб
Дептранс Самары опроверг информацию о снижении установленной платы за проезд по карте
Дептранс Самары опроверг информацию о снижении установленной платы за проезд по карте
Новгородская область: 47 населенных пунктов остаются подтопленными
Новгородская область: 47 населенных пунктов остаются подтопленными
сегодня  Четверг, 7 ноября, 10:16
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +11 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 07/11:
USD 63.59
0.34
EUR 70.43
0.01
Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

МВД задержало банду лжекредиторов, обманувших более 1000 человек

7 ноября 2019 10:08
6
МВД задержало банду лжекредиторов, обманувших более 1000 человек
Злоумышленники находили тех, кто нуждался в денежном займе.

Сотрудники МВД России задержали банду мошенников из 16 человек, которые подозреваются в присвоении чужих кредитных средств в крупном размере. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Чаще всего жертвами преступников становились жители Алтайского и Красноярского краёв, а также Кемеровской и Новосибирской областей. Злоумышленники находили тех, кто нуждался в денежном займе, обещали им гарантию одобрения в банке за небольшое вознаграждение.
Естественно, обещанных денег никто не получал, их присваивали себе сами кредиторы. Всего от действий мошенников пострадало более тысячи человек. Спецоперация по их задержанию проходила сразу в четырёх регионах России.
В ходе обысков у подозреваемых были изъяты бланки, печати, штампы, компьютерная техника, сотовые телефоны, сим-карты. Четыре фигуранта дела были отправлены под стражу, остальные отпущены под подписку о невыезде, против них было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Ведётся следствие, пишет Лайф.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
6 ноября 2019  22:22
Сегодня в Москве рассмотрят представление прокурора на приговор преступной группе, забившей до смерти двух вахтовиков.
Похвистневским АУЕ займется Верховный суд РФ
Сегодня в Москве рассмотрят представление прокурора на приговор преступной группе, забившей до смерти двух вахтовиков.  Закон
226
6 ноября 2019  18:22
Он летом на одной из улиц Чапаевска, угрожая убийством, изнасиловал незнакомую ему 14-летнюю девочку.
В Чапаевске мужчина, изнасиловавший девочку-подростка, предстанет перед судом
Он летом на одной из улиц Чапаевска, угрожая убийством, изнасиловал незнакомую ему 14-летнюю девочку. Закон
231
6 ноября 2019  15:34
Эта цифра была озвучена сегодня на заседании Ленинского районного суда по делу полковника Росгвардии Дмитрия Сазонова.
6 миллионов рублей ежемесячно зарабатывали на Кировском вещевом рынке представители московской «солнцевской» ОПГ
Эта цифра была озвучена сегодня на заседании Ленинского районного суда по делу полковника Росгвардии Дмитрия Сазонова .  Закон
571
6 ноября 2019  13:12
Самарский арбитраж отказался рассматривать дело о премиях экс-главы СОФПИЖС
Самарский арбитраж отказался рассматривать дело о премиях экс-главы СОФПИЖС
Предметом спора являются премии, выплаченные экс-руководителем самому себе. Закон
222
5 ноября 2019  23:59
Противостояние завода и министерства природы Самарской области за месторождение глины завершилось поражением чиновников.
«Чапаевский завод силикатного кирпича» остался с глиной
Противостояние завода и министерства природы Самарской области за месторождение глины завершилось поражением чиновников.  Закон
252
5 ноября 2019  15:11
В соответствии с законодательством Российской Федерации весь товар был изъят торгового оборота.
В Оренбурге самарские таможенники изъяли 143 килограмма санкционных груш
В соответствии с законодательством Российской Федерации весь товар был изъят торгового оборота.  Закон
291
3 ноября 2019  19:56
Следователи определили круг подозреваемых по делу об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.
СК сообщил о прогрессе в деле об убийстве главы ингушского центра "Э"
Следователи определили круг подозреваемых по делу об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.  Закон
469
Весь список
Происшествия
7 ноября 2019  09:28
В международном Аэропорту Оренбурга самарские таможенники задержали крупную партию меховых шуб
В международном Аэропорту Оренбурга самарские таможенники задержали крупную партию меховых шуб
В багаже пассажирки были обнаружены 32 изделия из меха.  Происшествия
74
6 ноября 2019  23:25
К его поискам подключились российские дипломаты и волонтеры местной российской диаспоры.
В Турции пропал россиянин
К его поискам подключились российские дипломаты и волонтеры местной российской диаспоры.  Происшествия
190
6 ноября 2019  15:16
Для ликвидации пожара привлекались 40 человек личного состава и 15 единиц техники.
В Дубовом Умёте ночью горел частный дом
Для ликвидации пожара привлекались 40 человек личного состава и 15 единиц техники.  Происшествия
274
Весь список
Криминал
7 ноября 2019  10:08
МВД задержало банду лжекредиторов, обманувших более 1000 человек
МВД задержало банду лжекредиторов, обманувших более 1000 человек
Злоумышленники находили тех, кто нуждался в денежном займе. Криминал
2
6 ноября 2019  09:54
В Тольятти вор пытался спрятаться от правоохранителей на складе
В Тольятти вор пытался спрятаться от правоохранителей на складе
Слаженные действия экипажей вневедомственной охраны Росгвардии позволили задержать подозреваемого.  Криминал
160
6 ноября 2019  09:41
В Сызрани мужчина отобрал у нового знакомого два сотовых телефона и банковские карты
В Сызрани мужчина отобрал у нового знакомого два сотовых телефона и банковские карты
Он напал на пострадавшего после кафе. Криминал
166
Весь список


Видео
3 ноября 2019  10:28
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло.
Социум
569
1 ноября 2019  13:31
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
Очевидица записала видео инцидента.
Происшествия
383
31 октября 2019  12:48
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
Происшествия
267
28 октября 2019  09:53
Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию
Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию
Видно, что машины завозят в транспортный отсек самолёта Ил-76.
В стране
340
22 октября 2019  21:05
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и отработка практических знаний и навыков.
ПСС СО показала отличные результаты и заняла первое место на международных соревнованиях Crimea Rescue Fest 2019
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и... Социум
494
14 октября 2019  12:55
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов.
Спектакль студентов СГИК "Аленький цветочек" показали на телеканалах всех регионов ПФО
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов.  Социум
601
Весь список

Фоторепортажи
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
352
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1391
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
1990
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1360
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1652
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1837
Весь список

Мероприятия
В Самарской области лучшим отцам вручили Знак общественного признания
В Самарской области открывается сразу три современных модельных библиотеки
Лучшие отцы Самарского округа получили награды
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Ноябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные