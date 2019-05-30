Красноярец заказал наркотиков на 3 млн рублей через Интернет
30 мая 2019 13:16
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Красноярские правоохранители изъяли крупную партию синтетических наркотиков стоимостью около трёх миллионов рублей, которые местный житель заказал через Интернет. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Красноярскому краю.
— При обыске в квартире подозреваемого обнаружено и изъято более 3 кг приготовленного для сбыта синтетического наркотического средства, — говорится в сообщении ведомства.
Наркодилером оказался 26-летний местный житель. Наркотические средства он приобрёл через Интернет, помимо синтетического гашиша в его квартире также была обнаружена так называемая скорость, а также героин.
Согласно постановлению суда мужчина был арестован, против него возбуждено уголовное дело, пишет Лайф.
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