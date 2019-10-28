Исаклинские полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств

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Во время несения службы на а/д Урал-Исаклы-Шентала сотрудники ДПС ОГИБДД О МВД России по Исаклинскому району за нарушение ПДД остановили автомобиль «Митсубиси». У водителя - 30-летнего местного жителя имелись все признаки опьянения. Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы изъяли из автомобиля наркосодержащее растение – дикорастущую коноплю – с содержанием наркотического вещества общей массой 0,075 г, что является значительным размером.Как пояснил предполагаемый злоумышленник наркотики он хранил в автомобиле для личного употребления.Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит лишение свободы на срок до трех лет. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщает облМВД.