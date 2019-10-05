Инспекторы ДПС в Самарской области задержали угонщиков автомобиля, решивших покататься
5 октября 2019 10:31
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Ночью 26 сентября текущего года инспектора ДПС ГИБДД ОМВД России по Кинель-Черкасскому району, находясь на маршруте патрулирования, обратили внимание на автомобиль ВАЗ 211340 «Лада», нарушающий Правила дорожного движения. Транспортное средство двигалось по центру села Кинель-Черкассы с выключенными осветительными приборами. Законное требование сотрудников полиции об остановке автомобиля водитель проигнорировал и попытался скрыться. Вскоре машину остановили на окраине населенного пункта. Полицейские заметили, как двое молодых людей покинули транспорт и скрылись.
Полицейские в ходе розыска прибыли к одному из них домой, где оба подозреваемых были задержаны. Задержанными оказались ранее не судимые местные жители 2000 и 2001 годов рождения.
Предполагаемые злоумышленники признались в содеянном и рассказали, что угнали транспортное средство у своего знакомого и хотели покататься.
Владелец транспортного средства был удивлен. Он рассказал, что спал дома и узнал об угоне утром от правоохранителей.
В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Следствие продолжается.
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