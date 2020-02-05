Хакеры за полчаса украли миллионы рублей у компании из Сызрани
5 февраля 2020 10:43
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Хакеры сняли с банковского счета предприятия в Сызрани несколько миллионов рублей. Как рассказал КТВ-ЛУЧ руководитель компании, инцидент произошел 29 января. Сначала на электронную почту предприятия пришла заявка на оказание услуг. Однако внутри электронного письма оказался вирус. К такому выводу пришли специалисты, к которым обратились пострадавшие.
- Неожиданно компьютер стал переустанавливать лицензионное программное обеспечение. В течение получаса мы не могли им пользоваться, а когда компьютер заработал, то на рабочем столе пропали все документы. Но самое главное, злоумышленникам достались данные о нашей электронной подписи, с помощью которой можно совершать обмен электронными финансовыми документами с доступом к расчетному счету организации, - рассказал руководитель. Он срочно позвонил на горячую линию банка и предупредил о проблемах, с просьбой проконтролировать расчетный счет. Через некоторое время руководитель вновь позвонил в банк и сообщил о необходимости следить за расчетным счетом.
- Тем не менее, хакерам удалось оформить крупный кредит от нашего имени и снять с нашего расчетного счета несколько миллионов рублей. Больше всего нас возмутило, что банк не заподозрил неладного, когда в течение получаса с нашего счета 18 раз были списаны деньги. Каждая платежка - на сотни тысяч рублей. За много лет сотрудничества мы никогда не обнуляли свой счет, не брали кредитов и не снимали деньги так часто. Почему банк допустил такие странные операции? Все наши деньги перевели неизвестным физическим лицам в Пермь, - пояснил руководитель предприятия. По его словам, в банке рассматривают заявление на возврат похищенных средств. Между тем, в полиции Сызрани подтвердили, что руководитель одного из городских предприятий написал заявление о пропаже крупных денег со своего банковского счета. По этому факту правоохранители начали проверку, пишет КТВ-Луч.
- Мы хотим предупредить всех предпринимателей, быть осторожнее и не доверять на все сто процентов обещанной системе банковской безопасности. Банк, в котором пропали наши деньги, входит в десятку крупнейших в России. Мы ждем, что похищенные миллионы вернут на наш счет, - заявил руководитель.
Фото pixabay.com
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