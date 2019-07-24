Грабитель отобрал у тольяттинца сумку, где было имущества на 67 тысяч рублей.

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В полицию за помощью обратился житель Тольятти 1994 года рождения. Мужчина рассказал полицейским, что у него из рук вырвали сумку, в которой находилось имущество на сумму 67 тысяч рублей.Заявитель пояснил, что отдыхал с друзьями в кафе, расположенном на улице 70 лет Октября. Для установления всех обстоятельств произошедшего по указанному в обращении адресу, прибыла следственно-оперативная группа. Сотрудники органов внутренних дел опросили работников и посетителей заведения и установили, что у потерпевшего возник конфликт с мужчиной, который сорвал сумку с плеча заявителя и скрылся.Был задержан местный житель 1988 года рождения. Он признался в содеянном, и рассказал, что сумку со всем имуществом оставил у знакомого в машине. Похищеное было изъято и возвращено законному владельцу.Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, сообщает облМВД.