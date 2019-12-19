Грабитель напал на тольяттинку и отобрал сумку

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В полицию Тольятти поступил звонок от местной жительницы 1981 года рождения. По словам женщины, вечером во дворе ее дома к ней подбежал неизвестный мужчина. Рывком он выхватил из её рук сумку и скрылся в неизвестном направлении.Прибывшие на место сотрудники полиции подробно опросили заявительницу, установили и опросили возможных свидетелей происшествия, собрали необходимые улики и составили ориентировку с приметами разыскиваемого и направили ее всем наружным службам полиции.Правоохранители выяснили, что к преступлению может быть причастен местный житель 1979 года рождения. Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Он сообщил, что документы, находившиеся в сумке, он выбросил, а часть денег потратил на алкоголь. Полицейские изъяли оставшиеся деньги и вернули законной владелице.О грабеже возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция за совершения данного деяния предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, сообщает облМВД.