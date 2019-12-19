Грабитель напал на тольяттинку и отобрал сумку
19 декабря 2019 10:39
51
В полицию Тольятти поступил звонок от местной жительницы 1981 года рождения. По словам женщины, вечером во дворе ее дома к ней подбежал неизвестный мужчина. Рывком он выхватил из её рук сумку и скрылся в неизвестном направлении.
Прибывшие на место сотрудники полиции подробно опросили заявительницу, установили и опросили возможных свидетелей происшествия, собрали необходимые улики и составили ориентировку с приметами разыскиваемого и направили ее всем наружным службам полиции.
Правоохранители выяснили, что к преступлению может быть причастен местный житель 1979 года рождения. Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Он сообщил, что документы, находившиеся в сумке, он выбросил, а часть денег потратил на алкоголь. Полицейские изъяли оставшиеся деньги и вернули законной владелице.
О грабеже возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция за совершения данного деяния предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, сообщает облМВД.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
18 декабря 2019 14:25
Губдума инициативу прокуроров поддержала: законопроект рекомендовано принять в первом чтении. Закон
324
17 декабря 2019 22:48
По словам юриста, Рамиля Шамсутдинова все еще обвиняют в убийстве сослуживцев, но он стал потерпевшим в рамках дела о неуставных отношениях. Закон
360
16 декабря 2019 22:01
В обвинении Кочуры — два эпизода мошенничества в особо крупном размере, каждый из которых чреват «посадкой» на срок до 10 лет Закон
349
16 декабря 2019 19:29
Преследование экс-чиновника длилось более 10 лет, он был выдан России властями Франции. Закон
284
16 декабря 2019 16:48
"Нам известно о нескольких попытках Соколова покончить с собой", - рассказал Почуев. Закон
296
13 декабря 2019 22:33
Взамен он должен был организовать собрание жильцов и убедить их сменить управляющую компанию в интересах взяткодателя. Закон
550
13 декабря 2019 21:37
Соцзащита хочет ограничить чету Зинкиных, которые заточили дочь в клинике, в родительских правах. Закон
636
Происшествия
19 декабря 2019 09:58
В здании находилось также частное жилье. Происшествия
90
19 декабря 2019 09:34
Женщине было 73 года. Происшествия
90
18 декабря 2019 16:11
Волна "минирований" судов, станций метро, соцобъектов Москвы и Петербурга длится уже больше двух недель. Происшествия
309
Криминал
19 декабря 2019 10:39
Теперь он на четыре года может отправиться в колонию. Криминал
49
18 декабря 2019 11:40
Потерпевший припарковал на ночь служебный автомобиль во дворе своего дома. Криминал
199
18 декабря 2019 10:59
Владимир Корнилов снял с себя политические полномочия и заявил о выходе из партии "Единая Россия". Криминал
203
Видео
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
421
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
341
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
911
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
698
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
635
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
1001
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
334
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
611
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
678
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
919
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2104
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2610
Мероприятия