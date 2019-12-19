Я нашел ошибку
Главные новости: 
Выездные дни донора пройдут в отдаленных районах и малых городах области
Выездные дни донора пройдут в отдаленных районах и малых городах области
В Самаре спецбригады будут выезжать на дом к детям-инвалидам
В Самаре спецбригады будут выезжать на дом к детям-инвалидам
В Самаре подработать Дедом морозом и Снегурочкой стало на 2,2% выгоднее за год
В Самаре подработать Дедом морозом и Снегурочкой стало на 2,2% выгоднее за год
В Самаре откроется первый фуд-маркет, где можно пробовать еду
В Самаре откроется первый фуд-маркет, где можно пробовать еду
Самарский аграрный университет празднует вековой юбилей
Самарский аграрный университет празднует вековой юбилей
Грабитель напал на тольяттинку и отобрал сумку
Грабитель напал на тольяттинку и отобрал сумку
Житель Самарской области погасил долг перед государством, чтобы зарегистрировать машины
Житель Самарской области погасил долг перед государством, чтобы зарегистрировать машины
В СамГТУ обсудили уловки кибермошенников
В СамГТУ обсудили уловки кибермошенников
сегодня  Четверг, 19 декабря, 11:12
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  0 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 19/12:
USD 62.58
0.05
EUR 69.69
0.01
Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Грабитель напал на тольяттинку и отобрал сумку

19 декабря 2019 10:39
51
Грабитель напал на тольяттинку и отобрал сумку
Теперь он на четыре года может отправиться в колонию.

В полицию Тольятти поступил звонок от местной жительницы 1981 года рождения. По словам женщины, вечером во дворе ее дома к ней подбежал неизвестный мужчина. Рывком он выхватил из её рук сумку и скрылся в неизвестном направлении.

Прибывшие на место сотрудники полиции подробно опросили заявительницу, установили и опросили возможных свидетелей происшествия, собрали необходимые улики и составили ориентировку с приметами разыскиваемого и направили ее всем наружным службам полиции.

Правоохранители выяснили, что к преступлению может быть причастен местный житель 1979 года рождения. Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Он сообщил, что документы, находившиеся в сумке, он выбросил, а часть денег потратил на алкоголь. Полицейские изъяли оставшиеся деньги и вернули законной владелице.

О грабеже возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция за совершения данного деяния предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, сообщает облМВД.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Закон
18 декабря 2019  14:25
Губдума инициативу прокуроров поддержала: законопроект рекомендовано принять в первом чтении.
Прокуратура Самарской области выступила за запрет жевательного табака — снюса
Губдума инициативу прокуроров поддержала: законопроект рекомендовано принять в первом чтении.  Закон
324
17 декабря 2019  22:48
По словам юриста, Рамиля Шамсутдинова все еще обвиняют в убийстве сослуживцев, но он стал потерпевшим в рамках дела о неуставных отношениях.
Адвокат заявил о признании срочника Шамсутдинова потерпевшим
По словам юриста, Рамиля Шамсутдинова все еще обвиняют в убийстве сослуживцев, но он стал потерпевшим в рамках дела о неуставных отношениях. Закон
360
16 декабря 2019  22:01
В обвинении Кочуры — два эпизода мошенничества в особо крупном размере, каждый из которых чреват «посадкой» на срок до 10 лет
Сегодня в Тольятти начинается судебный процесс над бывшим банкиром Сергеем Кочурой
В обвинении Кочуры — два эпизода мошенничества в особо крупном размере, каждый из которых чреват «посадкой» на срок до 10 лет  Закон
349
16 декабря 2019  19:29
Преследование экс-чиновника длилось более 10 лет, он был выдан России властями Франции.
Суд дал 14 лет подмосковному экс-министру за хищение 11 млрд рублей
Преследование экс-чиновника длилось более 10 лет, он был выдан России властями Франции.  Закон
284
16 декабря 2019  16:48
"Нам известно о нескольких попытках Соколова покончить с собой", - рассказал Почуев.
Адвокат рассказал о попытках историка Соколова покончить с собой
"Нам известно о нескольких попытках Соколова покончить с собой", - рассказал Почуев.  Закон
296
13 декабря 2019  22:33
Взамен он должен был организовать собрание жильцов и убедить их сменить управляющую компанию в интересах взяткодателя.
В Самаре управляющий микрорайоном предстанет перед судом за получение взятки
Взамен он должен был организовать собрание жильцов и убедить их сменить управляющую компанию в интересах взяткодателя.  Закон
550
13 декабря 2019  21:37
Соцзащита хочет ограничить чету Зинкиных, которые заточили дочь в клинике, в родительских правах.
Органы опеки подали в суд на родителей девочки, с рождения живущей в клинике
Соцзащита хочет ограничить чету Зинкиных, которые заточили дочь в клинике, в родительских правах.  Закон
636
Весь список
Происшествия
19 декабря 2019  09:58
На Дыбенко в Самаре горела пивная-автосервис
На Дыбенко в Самаре горела пивная-автосервис
В здании находилось также частное жилье. Происшествия
90
19 декабря 2019  09:34
Воспитатель детсада скончалась после ложного сообщения о минировании
Воспитатель детсада скончалась после ложного сообщения о "минировании"
Женщине было 73 года. Происшествия
90
18 декабря 2019  16:11
Волна "минирований" судов, станций метро, соцобъектов Москвы и Петербурга длится уже больше двух недель.
Все станции московского метро получили сообщения о минировании
Волна "минирований" судов, станций метро, соцобъектов Москвы и Петербурга длится уже больше двух недель.   Происшествия
309
Весь список
Криминал
19 декабря 2019  10:39
Грабитель напал на тольяттинку и отобрал сумку
Грабитель напал на тольяттинку и отобрал сумку
Теперь он на четыре года может отправиться в колонию. Криминал
49
18 декабря 2019  11:40
Жигулевские полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля
Жигулевские полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля
Потерпевший припарковал на ночь служебный автомобиль во дворе своего дома. Криминал
199
18 декабря 2019  10:59
В Единой России прокомментировали задержание депутата по подозрению в убийстве
В "Единой России" прокомментировали задержание депутата по подозрению в убийстве
Владимир Корнилов снял с себя политические полномочия и заявил о выходе из партии "Единая Россия". Криминал
203
Весь список

Видео
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
421
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
341
2 декабря 2019  13:10
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя.
Здравоохранение
911
14 ноября 2019  09:30
Баскетбольная Самара — в четвертьфинале Кубка России!
Баскетбольная «Самара» — в четвертьфинале Кубка России!
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России.  Спорт в регионе
698
13 ноября 2019  12:47
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
635
7 ноября 2019  12:21
В Самаре проходит Парад Памяти Перед его началом состоялось возложение цветов.
В Самаре проходит Парад Памяти
Перед его началом состоялось возложение цветов.
Социум
1001
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
334
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
611
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
678
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
919
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2104
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2610
Весь список

Мероприятия
Виктор Кудряшов вручил награды лучшим работникам органов ЗАГС региона
В СОУНБ подвели итоги конкурса кукольных театров «Городок в табакерке»
В Самаре состоится торжественное открытие Дома научной коллаборации
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные