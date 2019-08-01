Глава «Современных медицинских технологий» Сергей Шатило в Самаре приговорен к 3,5 годам колонии
1 августа 2019 13:15
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Самарский районный суд приговорил бенефициара ООО «Современные медицинские технологии» Сергея Шатило к 3,5 годам колонии общего режима. Об этом “Ъ-Волга” сообщил адвокат одного из фигурантов дела о картельном сговоре Денис Анисимов.
«Сергея Шатило действительно приговорили к заключению в колонии. Он уже взят под стражу. Мой подзащитный, Алексей Санкеев (заместитель Сергея Шатило.– “Ъ-Волга”), получил условный срок 2,5 года при том, что прокуратура требовала для него реального срока»,– сказал собеседник издания.
Еще один фигурант дела, бывший заместитель министра здравоохранения Самарской области Альберт Навасардян, которому помимо картельного сговора вменялось превышение должностных полномочий, был приговорен к трем годам колонии общего режима. Также суд запретил ему заниматься профессиональной деятельностью в течение двух лет. Альберт Навасардян также был взят под стражу в зале суда.
Ранее ФАС сообщило о том, что ООО «Современные медицинские технологии» (СМТ) заключили с ООО «Джии Хэлскеа», ООО «Медсимвол», ООО «ЦЭХ-Здоровье», ГБУЗ «СОКБ им. В.Д. Середавина» и министерством здравоохранения Самарской области антиконкурентные соглашения, приведшие к поддержанию цен на госторгах. По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое было передано в суд.
ООО «Современные медицинские технологии» создано в 2001 году. Основной вид деятельности организации — оптовая поставка фармацевтической продукции. Выручка СМТ в 2016 году достигла почти 1,5 млрд руб. Прибыль составила 235 млн руб. Компания Сергея Шатило до недавнего времени была исполнителем крупных государственных контрактов на поставку медицинского оборудования в медучреждения области. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», в 2016 году общество заключило 164 контракта на общую сумму свыше 1,9 млрд руб. В 2017 году заключен 21 контракт на 118 млн руб. Также «Современные медицинские технологии» в 2014 году начали реализовывать проект по созданию в области международного медицинского центра «Клиника сердца», однако довести начатое до конца не удалось — не хватило инвестиций.
Фото pixabay.com
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