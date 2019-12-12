Директора самарского детсада будут судить за крупное мошенничество

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Прокуратурой г. Самары утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора одного из детских садов г. Самары, обвиняемого в совершении мошенничества с использованием своего служебного положения.Установлено, что директор детского сада в период с февраля по декабрь 2017 года и с января по декабрь 2018 года используя свое служебное положение, совершил хищение денежных средств с сумме 1 247 336, 25 руб. в виде субсидий, выделенных из бюджета г.о. Самары, путем предоставления заведомо ложных сведений в Департамент образования г.о. Самары.Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает ведомство.