Чемпионку Универсиады «кинули» почти на 2 млн рублей
11 ноября 2019 09:56
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Заявление в полицию от потерпевшей поступило в середине октября 2019 года, само преступление произошло чуть раньше — в августе 2019 года. Как следует из фабулы уголовного дела, возбужденного по статье «Мошенничество в особо крупном размере», неизвестный, осуществляя переписку с московского номера 985-556-97-54 убедил Светлану Борух «заняться торговлей активами» на финансовой площадке TrustFX. Потерпевшая перевела на несколько карт банка «Тинькофф» все свои сбережения — 1,887 млн руб., чтобы получить на биржевых торгах максимальную прибыль. Деньги пропали, неизвестные больше на связь не выходили.
TrustFX позиционируется как «европейская компания», якобы «предоставляющая выход на международный финансовый рынок», но отзывы в сети о данной организации скорее отрицательные.
Светлана Борух — менеджер и инструктор игровых программ, инструктор детского фитнеса, работает в клубе «Территория фитнеса» в ТРК «Московский». Она ведет групповые и персональные тренировки по игровым видам спорта, тренер секции по мини-баскетболу. Окончила Казахский
институт физической культуры по специальности «тренер-педагог». Борух — мастер спорта СССР и России по баскетболу, чемпион Универсиады 1991 года, участница XVII Всемирной Универсиады в США, многократный призер международных соревнований. Стаж работы в фитнес-индустрии — с 2013 года, пишет СО ОНЛАЙН.
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