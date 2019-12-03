Более двух килограммов марихуаны изъяли у жителя Сызрани

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Сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Сызранское» поступила информация о том, что местный житель может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств.В ходе проверки данной информации полицейские обследовали жилище мужчины, надворные постройки и земельный участок, расположенные по улице Каховской в городе Сызрань. В гараже у предполагаемого злоумышленника было обнаружено 4 пластиковых футляра, металлическая банка и пластиковая банка, в которых находилось вещество растительного происхождения. Стражи правопорядка изъяли найденное и направили на экспертизу в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области.Согласно заключениям эксперта, веществом является наркотическое средство марихуана, общей массой 2 килограмма 66 граммов, что относится к крупному размеру.Там же полицейские обнаружили и изъяли 586 штук полимерных пакетов с находящимися в них веществом растительного происхождения, по которым проводится физико-химическое исследование.По данному факту в отношении ранее не судимого 46-летнего сызранца возбужденно уголовное дело, ему грозит лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет, сообщает облМВД.