Более двух килограммов марихуаны изъяли у жителя Сызрани
3 декабря 2019 12:47
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Сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Сызранское» поступила информация о том, что местный житель может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств.
В ходе проверки данной информации полицейские обследовали жилище мужчины, надворные постройки и земельный участок, расположенные по улице Каховской в городе Сызрань. В гараже у предполагаемого злоумышленника было обнаружено 4 пластиковых футляра, металлическая банка и пластиковая банка, в которых находилось вещество растительного происхождения. Стражи правопорядка изъяли найденное и направили на экспертизу в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области.
Согласно заключениям эксперта, веществом является наркотическое средство марихуана, общей массой 2 килограмма 66 граммов, что относится к крупному размеру.
Там же полицейские обнаружили и изъяли 586 штук полимерных пакетов с находящимися в них веществом растительного происхождения, по которым проводится физико-химическое исследование.
По данному факту в отношении ранее не судимого 46-летнего сызранца возбужденно уголовное дело, ему грозит лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет, сообщает облМВД.
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