25-летняя самарчанка украла фотоаппарат у своей соседки

178

25-летняя жительница областного центра похитила из шкафа соседки по квартире фотоаппарат.

Потерпевшая – девушка 1999 года рождения обнаружила пропажу имущества спустя месяц, к тому времени предполагаемая злоумышленница уже съехала с квартиры из-за неуплаты аренды. Девушка созвонилась с бывшей соседкой по телефону, но та категорически отрицала свою причастность к краже техники, поэтому в тот же день владелица фототехники обратилась за помощью в отдел полиции №9 Управления МВД России по г. Самаре.

Полицейские, установив круг лиц, имеющих доступ в квартиру и отработав места сбыта похищенного, выяснили, что к краже может быть причастна 25-летняя жительница областного центра.

Подозреваемая не стала отрицать своей вины и рассказала, что на преступление решилась в связи с отсутствием денег для оплаты аренды квартиры. Похищенный фотоаппарат девушка сдала в ломбард за 3000 рублей. Сотрудники полиции изъяли из комиссионного магазина договор купли-продажи и товарный чек на похищенное имущество. После осмотра все документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу, сообщает облМВД.