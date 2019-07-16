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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Знакомый сына украл у сызранки украшений на 220 тысяч рублей

16 июля 2019 12:36
35
Знакомый сына украл у сызранки украшений на 220 тысяч рублей
Он оставался на ночь в доме.

В полицию поступило сообщение от жительницы города Сызрань 1979 года рождения. Женщина рассказала полицейским, что у нее из дома похищены украшения на общую сумму более 220 000 рублей. Из опроса потерпевшей установлено, что ценности она хранила в шкафу. Также выяснилось, что незадолго до обнаружения пропажи в доме ночевал знакомый сына, который оставался в доме один на ночь.

Полицейские предположили, что к противоправному деянию может быть причастен безработный, ранее не судимый житель города Октябрьск 1990 года рождения. Сотрудники уголовного розыска установили места его возможного местонахождения, задержали и доставили в МУ МВД России «Сызранское». В ходе оперативных мероприятий злоумышленник признал вину: молодой человек пояснил оперативникам, что часть похищенных украшений он успел сдать в ломбард. В настоящее время сотрудники полиции принимают меры к розыску похищенного имущества.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года, сообщает облМВД.
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