Жительница Жигулевска закопала на участке почти 1 кг наркотиков
20 сентября 2019 13:14
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В июне текущего года в Тольятти на территории Автозаводского района была задержана женщина, у которой обнаружено вещество. Экспертизой установлено, что изъятое - производная N-метилэфедрона массой 9,390 грамма. В отношение подозреваемой 1986 года рождения возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотических средств.
В сентябре сотрудники полиции задокументировали еще один факт противоправной деятельности подозреваемой. Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Самарской области было установлено, что злоумышленница закопала на участке, расположенном на территории садового товарищества в районе города Жигулевск, полимерный пакет с порошкообразным веществом светлого цвета. Полицейские обнаружили пакет и изъяли его.
Согласно справке специалистов экспертно-криминалистического центра областного главка, изъятое вещество так же является производным N – метилэфедрона массой 960,640 граммов, что относится к особо крупному размеру.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Женщине может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
В настоящий момент подозреваемая арестована, полицейские устанавливают канал поставки наркотических веществ в регион.
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