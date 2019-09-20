Жительница Жигулевска закопала на участке почти 1 кг наркотиков

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В июне текущего года в Тольятти на территории Автозаводского района была задержана женщина, у которой обнаружено вещество. Экспертизой установлено, что изъятое - производная N-метилэфедрона массой 9,390 грамма. В отношение подозреваемой 1986 года рождения возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотических средств.В сентябре сотрудники полиции задокументировали еще один факт противоправной деятельности подозреваемой. Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Самарской области было установлено, что злоумышленница закопала на участке, расположенном на территории садового товарищества в районе города Жигулевск, полимерный пакет с порошкообразным веществом светлого цвета. Полицейские обнаружили пакет и изъяли его.Согласно справке специалистов экспертно-криминалистического центра областного главка, изъятое вещество так же является производным N – метилэфедрона массой 960,640 граммов, что относится к особо крупному размеру.В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Женщине может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.В настоящий момент подозреваемая арестована, полицейские устанавливают канал поставки наркотических веществ в регион.