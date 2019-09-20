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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Жительница Жигулевска закопала на участке почти 1 кг наркотиков

20 сентября 2019 13:14
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Жительница Жигулевска закопала на участке почти 1 кг наркотиков
Женщине грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

В июне текущего года в Тольятти на территории Автозаводского района была задержана женщина, у которой обнаружено вещество. Экспертизой установлено, что изъятое - производная N-метилэфедрона массой 9,390 грамма. В отношение подозреваемой 1986 года рождения возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотических средств.

В сентябре сотрудники полиции задокументировали еще один факт противоправной деятельности подозреваемой. Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Самарской области было установлено, что злоумышленница закопала на участке, расположенном на территории садового товарищества в районе города Жигулевск, полимерный пакет с порошкообразным веществом светлого цвета. Полицейские обнаружили пакет и изъяли его.

Согласно справке специалистов экспертно-криминалистического центра областного главка, изъятое вещество так же является производным N – метилэфедрона массой 960,640 граммов, что относится к особо крупному размеру.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Женщине может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

В настоящий момент подозреваемая арестована, полицейские устанавливают канал поставки наркотических веществ в регион.

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