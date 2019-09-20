Жители Самарской области дружили 10 лет, а потом друг сжег автомобиль

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В дежурную часть ОМВД России по Ставропольскому району поступило сообщение о том, что на турбазе возле поселка Прибрежный сгорел автомобиль ВАЗ 21102, принадлежащий женщине 1971 года рождения. Очевидцы пожара потушили огонь самостоятельно.Прибывшие по указанному адресу полицейские установили, что автомашиной, принадлежащей жительнице Самарской области, управляет по доверенности ее сын 1992 года рождения. Мужчина пояснил, что вечером в ходе распития спиртных напитков у него возник конфликт с коллегой. После небольшой потасовки потерпевший ушел с супругой в лес, а его товарищ – в неизвестном направлении.Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, установили и опросили возможных очевидцев произошедшего. Жители поселка указали на 30- летнего управляющего одной из местных баз отдыха и рассказали, что он что-то нацарапал на капоте автомобиля своего коллеги – экспедитора турбазы, разбил стекла автомобиля и поджег обшивку сидений. Огонь моментально охватил автомобиль, а злоумышленник ушел в сторону леса. Сотрудники полиции осмотрели территорию турбазы, задержали мужчину недалеко от места происшествия и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.Потерпевший предоставил документы, согласно которым ущерб от действий злоумышленника является значительным для собственника и составил 60 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.