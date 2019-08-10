Житель Жигулевска выращивал коноплю на даче

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В полицию Жигулевска поступила оперативная информация о том, что 35-летний местный житель причастен к культивированию конопли.В ходе проведения осмотра дачного участка, принадлежащего подозреваемому, в районе Яблоневого оврага, полицейские обнаружили 24 куста, внешне похожего на коноплю. Правоохранители изъяли растения и направили на экспертизу. Согласно заключению эксперта, изъятым является наркотикосодержащее растение – конопля.По данным оперативников, мужчина вырастил семена растения в своей квартире, а когда ростки подросли, пересадил их на дачный участок. В ходе опроса подозреваемый пояснил, что выращивал растение для личного употребления, без цели сбыта. Эта версия проверяется правоохранителями.По данным правоохранителей, подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотических средств.Мужчине лишение свободы на срок до двух лет, сообщает облМВД.