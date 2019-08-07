Житель Жигулевска расплачивался банковской картой знакомого

96

Осенью 2018 года злоумышленник, находясь в гостях у своего знакомого, распивал спиртные напитки. В ходе застолья хозяин жилплощади попросил гостя сходить в магазин за очередной порцией и передал ему свою банковскую карту, сообщив пин-код. Совершив покупку и произведя оплату полученной банковской картой, мужчина вернулся в квартиру потерпевшего, где они продолжили застолье. При этом карту подозреваемый владельцу не возвратил.В течение суток злоумышленник при помощи банкомата снимал деньги с банковской карты, а также оплачивал ей личные нужды. Общая сумма причиненного материального ущерба составила более 80 000 рублей.Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции и доставлен в территориальный отдел внутренних дел для выяснения обстоятельств произошедшего. В ходе опроса мужчина полностью признал свою вину и обязался вернуть похищенные денежные средства.В настоящее время приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает облМВД.