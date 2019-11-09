Житель Сергиевского района хранил наркотики в котельной

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Полицейские Сергиевского района узнали, что житель поселка Сургут 1993 года рождения причастен хранению и употреблению наркотических средств.В помещении котельной дома по ул. Сквозная было обнаружено, изъято и направлено на экспертизу вещество растительного происхождения, в сухом измельченном состоянии, а также части растений с характерными внешними признаками растений конопли. Исследование показало, что растительное вещество является наркотическими средствами в крупном размере: марихуаной общей массой 151,20 грамм и тетрагидроканнабиноилом общей массой 0,1137 грамм.По данным полицейских, задержанному 26 лет. Уроженец села Сергиевск Самарской области ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления - в 2019 году был приговорен судом к 180 часам обязательных работ. Злоумышленник в ходе опроса пояснил полицейским, что нарвал и хранил наркосодержащие растения для личного употребления, без цели сбыта.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.