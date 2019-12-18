Жигулевские полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля

80

В дежурную часть ОМВД России по г. Жигулевску с заявлением обратился местный житель 1981 года рождения. Мужчина сообщил, что у него похищен автомобиль УАЗ-390945.Правоохранители выяснили, что потерпевший припарковал на ночь служебный автомобиль во дворе своего дома по улице Отрадной. На следующее утро, выйдя из дома, мужчина обнаружил, что автомобиля не оказалось на прежнем месте.Задержан местный житель 1979 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи. В ходе опроса подозреваемый сознался в содеянном. Злоумышленник рассказал, что проник в автомобиль при помощи ножа, с его же помощью он завел транспортное средство и поехал кататься. Мужчина доехал на автомобиле до одного из сел Ставропольского района, где врезался в световую опору, после чего вышел из автомобиля и ушел домой пешком.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.