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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Возбуждено уголовное дело в связи с гибелью экс-мэра Новокуйбышевска

26 сентября 2019 11:55
116
Возбуждено уголовное дело в связи с гибелью экс-мэра Новокуйбышевска
Дело квалифицировано по статье до самоубийства.

В связи со смертью экс-мэра Новокуйбышевска Владимира Фомина возбуждено уголовное дело.
По данным следствия, уголовное дело квалифицировано по ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства), пишет Волга Ньюс со ссылкой на СУ СК РФ по Самарской области.

Сейчас следствием рассматриваются различные версии произошедшего.

Напомним, Владимира Фомина, возглавлявшего город меньше года, госпитализировали с огнестрельным ранением в области груди утром 24 сентября из его дома в п. Гранный. Он скончался в больнице. За день до этого городская дума приняла его отставку.

Правоохранители предполагают, что экс-мэр выстрелил в себя из охотничьего ружья.

Ранее появлялась информация, о том, что Владимир Фомин долгое время находился на больничном из-за проблем с сердцем.
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