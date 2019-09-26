Возбуждено уголовное дело в связи с гибелью экс-мэра Новокуйбышевска
26 сентября 2019 11:55
116
В связи со смертью экс-мэра Новокуйбышевска Владимира Фомина возбуждено уголовное дело.
По данным следствия, уголовное дело квалифицировано по ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства), пишет Волга Ньюс со ссылкой на СУ СК РФ по Самарской области.
Сейчас следствием рассматриваются различные версии произошедшего.
Напомним, Владимира Фомина, возглавлявшего город меньше года, госпитализировали с огнестрельным ранением в области груди утром 24 сентября из его дома в п. Гранный. Он скончался в больнице. За день до этого городская дума приняла его отставку.
Правоохранители предполагают, что экс-мэр выстрелил в себя из охотничьего ружья.
Ранее появлялась информация, о том, что Владимир Фомин долгое время находился на больничном из-за проблем с сердцем.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
25 сентября 2019 21:57
Необычное подпольное игорное заведение выявила полиция Самарского района. Закон
308
25 сентября 2019 21:02
Суд принял решение отправить под стражу генерал-майора МВД РФ Александра Мельникова, который был задержан по делу о покушении на мошенничество Закон
281
25 сентября 2019 19:07
Его обвиняют в покушении на крупное мошенничество. Закон
313
25 сентября 2019 17:25
Сам подсудимый накануне объяснил в суде, что украл картину из желания "привлечь внимание, "хайпануть". Закон
291
25 сентября 2019 11:37
Из них 70% — должники по алиментам. Закон
337
25 сентября 2019 10:31
Такая норма содержится в проекте подготовленных Минюстом поправок. Закон
248
24 сентября 2019 18:39
В настоящее время решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения, связанной с заключением под стражу. Закон
413
Происшествия
26 сентября 2019 14:23
Спасатели искали его два дня. Происшествия
53
26 сентября 2019 13:20
Врачи уже не могли ему помочь. Происшествия
87
26 сентября 2019 11:57
Горели постройки в дачном массиве. Происшествия
115
Криминал
26 сентября 2019 14:04
В дело вмешались оперативники ЦПЭ и ФСБ, юных террористов повязали. Криминал
67
26 сентября 2019 11:55
Дело квалифицировано по статье до самоубийства. Криминал
111
26 сентября 2019 10:17
Происшествием занимается полиция, но смогут ли силовики помочь — большой вопрос. Криминал
182
Видео
21 сентября 2019 09:44
Пожару присвоен второй ранг. Происшествия
420
17 сентября 2019 10:59
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря. В стране
398
10 сентября 2019 10:30
Певец обещал выступить еще раз. Социум
565
9 сентября 2019 10:06
Артист принял участие в праздновании Дня города. Культура
389
9 сентября 2019 09:32
Накануне в Самаре отметили День города. Социум
871
2 сентября 2019 10:53
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности. В стране
445
Фоторепортажи
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1112
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
775
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1018
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1184
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
631
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2494
Мероприятия