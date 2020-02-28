В Тольятти возбуждено уголовное дело по факту хищения средств жильцов руководством управляющей компании ООО «Жилстандарт»

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По версии следствия, руководство ООО «Жилстандарт» с января 2015 года по май 2017 года собранные от жителей обслуживаемых домов в качестве оплаты за коммунальные услуги денежные средства на расчетный счет ресурсоснабжающей организации АО «ТЕВИС» не перечислило и распорядилось ими по своему усмотрению, причинив АО «ТЕВИС» материальный ущерб на сумму более 1 000 000 рублей.В настоящее время по уголовному делу отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района, СУ У МВД России по г. Тольятти, проводится расследование, ход которого находится на контроле прокуратуры района, сообщает облпрокуратура.