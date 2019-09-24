В Тольятти сотрудники Росгвардии задержали мужчину, угрожавшего убийством девушке

92

Находившийся на маршруте патрулирования в Автозаводском районе города Тольятти экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию о срабатывании «тревожной кнопки» на охраняемом объекте. Стражи правопорядка незамедлительно выехали по указанному адресу.Нажавший «тревожную кнопку» охранник сообщил прибывшим патрульным, что к нему за помощью обратилась молодая девушка, ставшая жертвой противоправного деяния. Сотрудники Росгвардии выяснили, что тольяттинка 2002 года рождения находилась около одного из жилых домов, когда к ней подошел неизвестный. Мужчина начал приставать к заявительнице, хватать за верхнюю одежду, а потом и вовсе стал угрожать расправой. Испугавшись, девушка забежала в расположенное поблизости административное здание и обратилась к охраннику за помощью.Установив, как выглядел злоумышленник, сотрудники Росгвардии начали его поиски. Отрабатывая территорию, прилегающую к месту происшествия, они увидели мужчину, внешность которого совпадала с приметами разыскиваемого – местный житель пытался перелезть через забор и скрыться.Патрульные задержали предполагаемого злоумышленника 1987 года рождения и передали коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает ведомство.