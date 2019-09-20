В Тольятти разыскивают подозреваемого в краже из спортивного магазина

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В дежурную часть Управления МВД России по г. Тольятти поступило сообщение о том, что 16.09.2019 г. примерно в 19.38 ч. неустановленное лицо, находясь в магазине, расположенном по адресу: ул.Революционная, 42, путем свободного доступа, тайно похитило имущество общества с ограниченной ответственностью.Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 30-35 лет, среднего телосложения, рост 175-180 см, волосы темного цвета.Был одет: свитер и жилетка черного цвета, джинсы синего цвета.Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности разыскиваемого или о его местонахождении с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (8482) 37-43-41, 8 (8482) 93-45-42 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).