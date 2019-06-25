В Тольятти подъезде грабитель сорвал с женщины цепочку

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В дежурную часть отдела полиции №24 Управления МВД России по городу Тольятти обратилась за помощью местная жительница 1966 года рождения. По словам заявительницы, в дневное время суток в подъезде, где проживает пострадавшая, на неё напал молодой человек. Злоумышленник сорвал золотую цепочку у заявительницы и выбежал из подъезда.В результате проделанной работы сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению данного преступления может быть причастен ранее не судимый местный житель 1975 года рождения. Полицейские выяснили адрес, где мог скрываться подозреваемый, после чего задержали его. В ходе дальнейшей работы полицейские изъяли залоговый билет на похищенную золотую цепочку. Во время опроса мужчина признался в содеянном.О грабеже возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, сообщает облМВД.