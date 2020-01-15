В Тольятти мужчина нанес ножом смертельные ранения своему сыну и соседу
15 января 2020 13:56
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Находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение об убийстве. Преступление было совершено в одном из частных домов на улице Непорожнего в Центральном районе города Тольятти. Стражи правопорядка незамедлительно выехали по указанному адресу.
К прибывшим на место происшествия сотрудникам Росгвардии обратилась женщина. Она пояснила, что является женой одного из потерпевших, и провела их в дом. Внутри патрульные задержали подозреваемого: мужчина 1965 года рождения, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения. В момент задержания мужчина держал в руках нож со следами бурого цвета. Сотрудники вневедомственной охраны взывали на место происшествия своих коллег из полиции и передали им задержанного для дальнейшего разбирательства.
По предварительной версии сотрудников правоохранительных органов, в ходе распития спиртных напитков у жителя Тольятти возник конфликт с сыном и соседом. Мужчина подозревается в том, что в ходе ссоры нанес потерпевшим ножевые ранения, оказавшиеся смертельными. Следственное управление СК России по Самарской области возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство», сообщает пресс-служба регуправления Росгвардии.
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