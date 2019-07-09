В Сызрани перекрыли канал наркодилеров

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В период с 22 по 23 июня 2019 года в ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Самарской области с поличным задержаны два члена одной из организованных преступных групп Сызрани. Они причастны к организации канала поставки на территорию Самарской области наркотических средств в крупных размерах. У них обнаружено и изъято 208 грамм героина.Установлено, что указанное наркотическое средство один из задержанных незаконно приобрел на территории Сызрани посредством тайниковой закладки с целью его дальнейшего незаконного сбыта. В настоящее время результаты оперативно-розыскной деятельности переданы в МУ МВД России «Сызранское» для решения вопроса о возбуждении уголовных дел по ч.3 ст.30 и п.«г» ч.4 ст.228.1 УК РФ.Управлением продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и причастных к нему лиц.