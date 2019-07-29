В Ставропольском районе задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков

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Сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков получили оперативную информацию, что 25-летний житель города Тольятти может быть причастен к незаконному обороту наркотиков. В ходе проведения оперативных мероприятий стражи порядка задержали подозреваемого и в присутствии понятых изъяли у него полиэтиленовый пакет с перемотанными изолентой свертками. Проведенное в Экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Самарской области исследование показало, что содержимое пакетиков - запрещенное вещество марихуана весом около 9 граммов.В результате проведенных мероприятий оперативники выяснили, что задержанный намеревался сбыть наркотик закладочным способом. При этом несколько «тайников-закладок» уже были сделаны. В ходе комплекса проведенных мероприятий полицейские обнаружили более 35 «тайников-закладок» на территории города Тольятти и изъяли более 30 граммов наркотического вещества. Расфасованные запрещенные вещества были спрятаны в траве, в ямах, под заборами, тайники находились в стволах деревьев под корой.Возбуждены уголовные дела, сообщает облМВД. Санкцией статей предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.