В Самарской области задержали мужчину, который находился в межгосударственном розыске

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Сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской установлен гражданин одной из республик Средней Азии, 1995 г.р., который находился в межгосударственном розыске в своей стране за совершение тяжкого преступления с оружием в составе группы лиц (мера пресечения - арест).В июне 2019 года сотрудниками УФСБ осуществлено задержание указанного лица на территории Красноглинского района г.Самары.В настоящее время задержанный арестован и помещен в ИВС У МВД России по г.Самаре. В отношении него проводятся оперативно-розыскные мероприятия на предмет возможной причастности к экстремистско-террористической деятельности.