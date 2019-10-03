В Самарской области расследуют смерть жителя "Волгаря", который сжег новую квартиру, потом — машину
3 октября 2019 10:59
134
Утром 26 сентября по экстренной линии 01 поступило сообщение о пожаре в одной из квартир дома на улице Виталия Талабаева в микрорайоне «Волгарь». Пожар быстро потушили, площадь возгорания составила примерно 15 кв. метров, его причиной стал поджог. Жертв и пострадавших не оказалось, хозяина жилья — гражданина Богинского — на месте инцидента тоже не нашли.
А нашли его спустя час рядом с озером Купалка недалеко от СДТ «Сплавщик» на улице Обувной. Там горела «Лада-Гранта» 2016 года, принадлежащая мужчине, тело владельца авто лежало рядом — он покончил жизнь самоубийством. Рядом с телом обнаружена предсмертная записка. Правоохранители начали проверку на предмет возбуждения уголовного дела, сообщает СО ОНЛАЙН.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
3 октября 2019 14:12
Ему назначено наказанием в виде 3 лет и 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Закон
25
2 октября 2019 22:54
Похититель приобрёл автомобиль и собирался покупать дом, однако его замучила совесть и он явился с повинной. Закон
281
2 октября 2019 20:24
Александров обвиняется в крупном мошенничестве. Закон
288
2 октября 2019 20:18
Известному самарскому бизнесмену Марсу Бахитову не удалось разблокировать собственные активы. Закон
292
2 октября 2019 16:07
За 20 тысяч рублей, пообещав ИП не проводить внеплановую проверку. Закон
355
2 октября 2019 15:27
Два сотрудника полиции в городе Вольске и их непосредственные руководители уволены. Закон
357
1 октября 2019 23:26Суд отказал в УДО другу Кокорина и Мамаева
Причиной такого решения стали три взыскания, которые он получил ещё в СИЗО. Закон
307
Происшествия
3 октября 2019 13:30
Ребенка круглосуточно искали больше сотни человек. Происшествия
44
3 октября 2019 13:22
Иномарка Opel Astra столкнулась с автомобилем Lada Vesta. Происшествия
68
3 октября 2019 13:20
Пожар охватил 3 кв. метра. Происшествия
72
Криминал
3 октября 2019 13:56
Они открывали дверь незнакомцу. Криминал
33
3 октября 2019 10:59
Его тело нашли рядом с озером Купалка. Криминал
132
3 октября 2019 09:30
Задержанному грозит до восьми лет лишения свободы. Криминал
150
Видео
3 октября 2019 09:14
Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
138
1 октября 2019 11:37
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
261
21 сентября 2019 09:44
Пожару присвоен второй ранг. Происшествия
489
17 сентября 2019 10:59
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря. В стране
490
10 сентября 2019 10:30
Певец обещал выступить еще раз. Социум
655
9 сентября 2019 10:06
Артист принял участие в праздновании Дня города. Культура
471
Фоторепортажи
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1212
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
861
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1120
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1307
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
731
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2591
Мероприятия