В Самарской области ищут подозреваемого в ограблении сотрудника торговой точки
20 июня 2019 10:06
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В Тольятти, области и соседних регионах сотрудники полиции продолжают работу по розыску подозреваемого в грабеже.
4 апреля 2019 года примерно в 03-30 час. злоумышленник, находясь по адресу: г. Тольятти, ул. Ворошилова 31 «а», под угрозой применения насилия к сотруднику торговой точки, похитил денежные средства.
Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 40 лет, славянской внешности, среднего телосложения, рост 165-170 см., носит очки, медицинскую маску голубого цвета.
Был одет: брюки и куртка темного цвета, кепка серого цвета.
Сотрудники полиции обращаются к возможным очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности разыскиваемого или о его местонахождении с просьбой не оставаться безучастными, проявить активную гражданскую позицию и сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 30-37-02; 8(8482) 93-46-21, 8(8482) 93-46-23 или 020(102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи), сообщает облМВД. Конфиденциальность гарантирована.
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