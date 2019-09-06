В Самаре вечером грабитель отобрал у прохожего сотовый
6 сентября 2019 11:31
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В вечернее время, к находившемуся на маршруте патрулирования в Октябрьском районе экипажу вневедомственной охраны Росгвардии обратился мужчина, который пояснил, что несколько минут назад неизвестный гражданин совершил открытое хищение принадлежащего ему сотового телефона и скрылся. Взволнованный мужчина запомнил внешность и описал приметы нападавшего.
Спустя непродолжительное время, при отработке близлежащий территории на предмет нахождения предполагаемого злоумышленника, стражи правопорядка заметили мужчину, приметы которого совпадали с полученным ими описанием.
Росгвардейцы остановили и передали местного жителя 1981 года рождения полицейским для дальнейшего разбирательства. Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело.
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