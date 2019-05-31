В Самаре транспортные полицейские изъяли наркотики в крупном размере

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В районе платформы Соцгород выявлен гражданин 1978 г.р., у которого обнаружено и изъято порошкообразное вещество светлого цвета.Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в районе платформы Соцгород выявлен гражданин 1978 г.р., у которого обнаружено и изъято порошкообразное вещество светлого цвета.Проведенная экспертиза установила, что изъятое вещество является героином общей массой 19,82 г. Возбуждено уголовное дело.Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, - лишение свободы на срок до 10 лет.