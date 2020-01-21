В Самаре студента задержали с наркотиком в куртке

52

Внимание стражей правопорядка привлек мужчина, находившийся около дома на улице Кольцевой Октябрьского района областного центра. Увидев людей в форме, он попытался что-то спрятать в одежду и ускорил шаг, желая уйти из поля зрения стражей правопорядка.Полицейские приняли решение задержать мужчину. В ходе личного досмотра, в присутствии понятых, стражи правопорядка обнаружили в кармане куртки молодого человека свёрток с кристаллическим веществом внутри.Согласно заключению эксперта, в свёртке находилось наркотическое средство - мефедрон, массой 0,63 гр., что является значительным размером.Как пояснил в ходе опроса задержанный, наркотик он хранил для личного употребления. По данным полиции, подозреваемый - студент 1997 года рождения, проживающий в городе Самара.В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.