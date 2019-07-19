В Самаре сотрудник ПАО признан виновным в коммерческом подкупе

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Вынесен приговора начальнику управления (в промышленности) по строительству и капитальному ремонту ПАО "Кузнецов".Следствием и судом установлено, что 19 февраля 2019 года мужчина, находясь в своем служебном кабинете, при проведении сотрудниками УФСБ России по Самарской области оперативного мероприятия «оперативный эксперимент», получил от менеджера ООО, являющегося подрядчиком ПАО «Кузнецов» по договору генерального подряда денежные средства в размере 500 тысяч рублей, за беспрепятственное согласование ООО вопроса о смене производителя продукции, не предусмотренной проектной документацией по договору.Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 1 миллиона рублей, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

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