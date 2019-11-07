В Самаре руководитель ООО вымогал деньги у чиновника

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В результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность руководителя ООО «АлкоХолдинг» Григоровича Александра, причастного к вымогательству денежных средств у сотрудников Департамента лицензирования и государственного контроля министерства промышленности и торговли Самарской области.Установлено, что Григорович А.В. в ноябре 2018 года обратился к представителям Департамента, сообщив последним о якобы ведущейся сотрудниками УФСБ проверке в отношении них, пояснив, что готов выступить посредником и передать денежные средства сотрудникам правоохранительных органов, которые прекратят проверку.11.02.2019 Григорович А.В. задержан с поличным сотрудниками УФСБ при получении 400 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело.Решением Советского районного суда Самары Григорович ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком 2 года и штрафом в размере 30 тысяч рублей.Приговор вступил в законную силу.Фото pixabay.com