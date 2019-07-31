В Самаре мужчина осужден за нападение на девочку

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В Самарской области следствием и судом установлено, что 26 февраля 2018 года злоумышленник, находясь около дома по улице Днепровской в городе Самаре, совершил действия сексуального характера в отношении девочки, 2007 года рождения.Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.Фото: pixabay.com