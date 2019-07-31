В Самаре мужчина осужден за нападение на девочку
31 июля 2019 10:22
115
В Самарской области следствием и судом установлено, что 26 февраля 2018 года злоумышленник, находясь около дома по улице Днепровской в городе Самаре, совершил действия сексуального характера в отношении девочки, 2007 года рождения.
Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
Фото: pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
30 июля 2019 22:49
Андрея Миляева подозревают в злоупотреблении полномочиями, следствие ходатайствует о его аресте. Закон
253
30 июля 2019 12:43
Нарушители будут привлечены к административной ответственности. Закон
253
29 июля 2019 23:28
За мошенничество с организацией подпольной обувной фабрики. Закон
325
29 июля 2019 21:44
Следователи возбудили дело после того, как в Санкт-Петербурге нашли мертвым 51-летнего экс-чемпиона России и СНГ по кикбоксингу Сергея Карпенко. Закон
305
29 июля 2019 20:56
Назначена экспертиза, которая должна установить степень серьёзности повреждений машины. Закон
317
25 июля 2019 22:49
Исполнять высшую меру наказания начнут с декабря. Умерщвлять планируется особо жестоких преступников и садистов. Закон
352
25 июля 2019 15:46
В Самаре в полицию в период времени с апреля по июль 2019 года обратились девять человек с заявлениями о пропаже велосипедов. Закон
385
Происшествия
31 июля 2019 14:05
На борту было 95 пассажиров. Происшествия
45
31 июля 2019 13:58
Он получил серьезные травмы, когда его затянуло под винт. Происшествия
49
31 июля 2019 09:17
Ему заплатили уже две организации, а теперь заплатит третья. Всего он взыскал через суды 420 тысяч рублей. Происшествия
130
Криминал
31 июля 2019 12:42
Деньги предназначались за сокрытие нарушений при торговле алкоголем. Криминал
106
31 июля 2019 10:22
Мужчина отправится в колонию на 13 лет. Криминал
114
31 июля 2019 09:55
Общая масса похищенного составила около 17 тонн. Криминал
137
Видео
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
143
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
474
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
367
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
512
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
453
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
352
Фоторепортажи
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
430
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
745
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
786
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
689
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
895
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
901
Мероприятия