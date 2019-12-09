В Самаре молодых людей задержали за ограбление мужчины

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Со слов 30-летнего пострадавшего было установлено, что двое молодых людей напали на него возле жилого дома, расположенного на проспекте Карла Маркса в Самаре. Добычей нападавших стал сотовый телефон, стоимость которого, по словам заявителя, составляла около 5000 рублей. После случившегося мужчина пришел домой и попросил свою знакомую позвонить в полицию.Полицейские уточники приметы нападавших. В ходе проведения оперативно-разыскных сотрудникам уголовного розыска стало известно, что к ограблению самарца может быть причастен 25-летний безработный житель Самары и его 22-летний друг, проживающий на территории г. Кинеля. Оба молодых человека не в первый раз попадают в поле зрения оперативников: старший судим за совершение грабежа, младший – за кражи. Проведенные оперативные мероприятия позволили сотрудникам полиции установить и проверить адреса, где подозреваемые могут находиться.Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 3 Управления МВД России по г. Самаре задержали 25-летнего подозреваемого на территории областного центра, а его знакомого – на территории г. Кинеля. Молодые люди не стали отрицать своей причастности к произошедшему и входе опроса пояснили, что похищенный сотовый телефон сдали в ломбард. Полицейские изъяли у одного из злоумышленников залоговый билет.Теперь им грозит лишение свободы на срок до семи лет, сообщает облМВД.